Усик прибув на реванш із Ф’юрі з котом на плечі (відео)

Боксер знову здивував вибором костюма на офіційний захід

У вівторок, 17 грудня, відбулася офіційна церемонія прибуття учасників шоу Усик — Ф’юрі 2 в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Український боксер стильно прибув на захід.

Про це повідомляє "Телеграф". Олександр зізнався, що прийшов у костюмі від українського дизайнера Ельвіри Гасанової.

Фішкою вбрання стало мордочка кота на плечі боксера. Додамо, що одне око у нього було синє, а інше — жовте. До слова "Кіт" — боксерське прізвисько Усика, який славиться своєю швидкістю та спритністю.

"Циганський король" прибув на офіційну церемонію у спортивному костюмі. До речі, обидва боксери заявили, що переможуть у реванші. При цьому вони не перетиналися, виходячи на червону доріжку по черзі.

Зазначимо, бій Усик — Ф’юрі 2 відбудеться у суботу, 21 грудня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі перетнулися на шоу боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".