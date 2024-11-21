Ребров відмовився від Довбика у складі збірної України через прохання

У результаті Синьо-жовті здобули мінімальну перемогу

Футбольний клуб "Рома" та головний тренер збірної України Сергій Ребров погодили ігровий час форварда Артема Довбика в іграх за національну команду. Напередодні Артем втратив місце в основі Синьо-жовтих у грі проти Албанії у Лізі націй (2:1).

За інформацією La Gazzetta dello Sport, "Рома" попросила тренерський штаб збірної України дати відпочити Довбику, щоб нападник залікував коліно, яке його непокоїть. У результаті замість Артема у стартовому складі вийшов Роман Яремчук, який відзначився голом.

У матчі з Албанією Довбик вийшов на поле на 76 хвилині зустрічі замість Яремчука. За інформацією джерела, Артем, ймовірно, зіграє проти "Наполі" у неділю, 24 листопада.

Повний відеоогляд матчу Албанія — Україна.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).