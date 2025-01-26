Сіннер виграв третій титул Великого Шлему у кар’єрі (відео)

Яннік Сіннер виграв свій третій мейджор у кар’єрі

У неділю, 26 січня, на Australian Open-2025 відбувся чоловічий фінал. Україну на Турнірі Великого Шлему у Мельбурні представляли лише жінки.

У вирішальному поєдинку італієць Яннік Сіннер (№1 ATP) переміг німця Олександра Зверєва (№2 ATP) з рахунком 6:3, 7:6, 6:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Сіннер удруге поспіль переміг на Відкритому чемпіонаті Австралії. Крім того, на його рахунку одна перемога на US Open. Додамо, що тенісисти всьоме грали між собою. Загальний рахунок – 4:3 на користь німця. Зверєв програв свій третій фінал на мейджорах.

Повний відеоогляд матчу Яннік Сіннер — Олександр Зверєв:

Нагадаємо, у жінок перемогу на Australian Open-2025 сенсаційно здобула американка Медісон Кіз. У 3-сетовому протистоянні вона перемогла Аріну Соболенко з Білорусі.

Раніше п’ята ракетка світу із РФ Данило Медведєв розбив ракеткою камеру на сітці під час матчу Australian Open-2025. У наступному колі росіянин продовжив істерити. Крім того, одразу дві російські тенісистки вигнали своїх матерів із трибун в Австралії.