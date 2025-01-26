Синнер выиграл третий титул Большого Шлема в карьере (видео)

Янник Синнер выиграл свой третий мейджор в карьере

В воскресенье, 26 января, на Australian Open-2025 состоялся мужской финал. Украину на Турнире Большого Шлема в Мельбурне представляли только женщины.

В решающем поединке итальянец Янник Синнер (№1 ATP) победил немца Александра Зверева (№2 ATP) со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Синнер во второй раз подряд победил на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, на его счету одна победа на US Open. Добавим, что теннисисты в седьмой раз играли между собой. Общий счет — 4:3 в пользу немца. Зверев проиграл свой третий финал на мейджорах.

Полный видеообзор матча Янник Синнер — Александр Зверев:

Напомним, у женщин победу на Australian Open-2025 сенсационно завоевала американка Мэдисон Киз. В 3-сетовом противостоянии она победила Арину Соболенко из Беларуси.

Ранее пятая ракетка мира из РФ Даниил Медведев разбил ракеткой камеру на сетке во время матча Australian Open-2025. В следующем круге россиянин продолжил истерить. Кроме того, сразу две российские теннисистки выгнали своих матерей с трибун в Австралии.