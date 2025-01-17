Довбик увірвався у топ-5 найкращих бомбардирів Серії А (відео)

Український нападник відзначився черговим голом у чемпіонаті Італії

У п’ятницю, 17 січня, "Рома" у рамках матчу 21-го туру Серії А сезону 2024/25 приймала "Дженоа". У складі Вовків свій сьомий гол у першості записав на свій рахунок українець Артем Довбик, який раніше реалізував пенальті у поєдинку проти "Болоньї" (2:2).

Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином, Артем увійшов у п’ятірку найкращих бомбардирів чемпіонату Італії.

На 25-й хвилині зустрічі Довбик забив гол, вдало зігравши на добиванні. Артем опинився у потрібний час у потрібному місці та відкрив рахунок у грі. Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь римлян.

Відео гола Довбика у ворота "Дженоа"

Цей успіх дозволив "Ромі" піднятися на 10-те місце у турнірній таблиці Серії А. "Дженоа" опустилася на 11-й рядок. Довбик із 7 голами наздогнав Ромелу Лукаку ("Наполі") у списку бомбардирів чемпіонату Італії, лідирує в ньому Матео Ретегі з "Аталанти" (13 голів).

Нагадаємо, Довбик за підсумками виступів у "Жироні" (Іспанія) опинився серед номінантів на "Золотий м’яч-2024" і посів 29-те місце у голосуванні за найкращого гравця світу. До речі, у грудні 2024 року Артем зіграв блискучий матч у Кубку Італії, оформивши дубль у ворота "Сампдорії" (4:1) за 10 хвилин.