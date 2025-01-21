"Динамо" здивувало "Галатасарай", зробивши камбек у Стамбулі (відео)

У другому тайм рефері ухвалив дуже спірне рішення на користь господарів

У вівторок, 21 січня, київське "Динамо" зіграло поєдинок 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА проти стамбульського "Галатасараю". Напередодні Біло-Сині провели збір у Туреччині.

Зустріч, що проходила у Стамбулі (Туреччина) на стадіоні "Алі Самі Єн Спор Комплекси", завершилася з рахунком 3:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Трибуни гнали "Галатасарай" уперед і той не підвів. Вже на 21-й хвилині матчу господарі вели у два м’ячі — відзначилися Давінсон Санчес та Абдюлкерім Бардакджи. Турки віддали м’яч "динамівцям", однак у гостей взагалі нічого не клеїлося в атаці. Проте на останніх хвилинах першого тайму кияни забили – Владислав Ванат відзначився, перегравши голкіпера у ближньому бою.

Ключовий момент матчу стався на початку другого тайму. Арбітр з Естонії Крісто Тохвер видалив гравця "Галатасарая" Бариша Йилмаза, показавши йому другу жовту картку за гру рукою в чужому штрафному майданчику. Однак в епізод втрутився VAR. Тохвер скасував вилучення і призначив пенальті у ворота "Динамо" за фол Олександра Тимчика. "Вирок" ударом по центру реалізував Віктор Осімхен. Попри тотальну перевагу господарів, кияни зуміли забити ще — гол після подачі з кутового оформив Андрій Ярмоленко. А під завісу зустрічі Андрій оформив дубль та вирвав нічию для киян.

"Галатасарай" – "Динамо Київ" — 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакджі, 22, Осімген, 53 (пен.) – Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81

Попередження: Їлмаз, 33, Якобс, 40, Санчес, 80, Осімген, 83 – Шапаренко, 40, Тимчик, 52, Піхальонок, 72, Михайленко, 74, Вівчаренко, 83

"Галатасарай": Муслера – Якобс, Бардакджі, Санчес, Айхан (Батшуаї, 86) – Торрейра, Кутлу (Демірбай, 73) – Їлмаз (Єлерт, 86), Мертенс (Демір, 90+1), Акгюн – Осімген.

"Динамо" Київ: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик – Шапаренко (Піхальонок, 46), Михайленко – Кабаєв (Герреро, 74), Буяльський (Саленко, 87), Волошин (Ярмоленко, 46) – Ванат (Пономаренко, 90+4).

Повний відеоогляд матчу "Галатасарай" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги Європи "Динамо" набрало одне очко та достроково припинило боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.