Бетербієв — Бівол 2: онлайн-трансляція церемонії прибуття боксерів (відео)

Учасники великого вечора боксу прибули до Саудівської Аравії

У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться офіційна церемонія прибуття учасників великого вечора боксу Бетербієв — Бівол 2. Цей захід офіційно відкриє медіатиждень шоу, на якому, ймовірно, визначиться наступний суперник Олександра Усика.

У прямому етері церемонію прибуття боксерів покаже YouTube-канал DAZN Boxing, початок заходу о 20:00 за київським часом. Планується, що бійці дадуть невеликий коментар перед поєдинками.

Пряма трансляція церемонії прибуття учасників шоу Бетербієв — Бівол 2 в Ер-Ріяд

Вечір боксу Бівол — Бетербієв 2 вже прозвали "кардом століття", через велику кількість чемпіонських поєдинків. В андеркарді шоу відбудуться бої, які цілком могли стати головними. Особливо виділяється поєдинок Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) — Джозеф Паркер (35-3, 23 KO), в якому визначиться чемпіон за версією IBF у суперважкій вазі та наступний суперник Усика.

Нагадаємо, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів у першому поєдинку, який проходив у жовтні 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді Артур став абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі. Цей бій особисто відвідав голова Чечні Рамзан Кадиров. До речі, після перемоги Бетербієв кинув виклик Усику, проте пізніше відмовився від цієї ідеї.