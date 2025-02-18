Бетербиев - Бивол 2: онлайн-трансляция церемонии прибытия боксеров (видео)

Участники большого вечера бокса прибыли в Саудовскую Аравию

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится официальная церемония прибытия участников большого вечера бокса Бетербиев — Бивол 2. Это мероприятие официально откроет медиа-неделю шоу, на котором, вероятно, определится следующий соперник Александра Усика.

В прямом эфире церемонию прибытия боксеров покажет YouTube-канал DAZN Boxing, начало мероприятия — в 20:00 по киевскому времени. Планируется, что бойцы дадут небольшой комментарий перед своими поединками.

Прямая трансляция церемонии прибытия участников шоу Бетербиев — Бивол 2 в Эр-Рияд

Вечер бокса Бивол — Бетербиев 2 уже прозвали "кардом столетия", из-за обилия чемпионских поединков. В андеркарде шоу пройдут бои, которые вполне могли стать главными. Особенно выделяется поединок Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) — Джозеф Паркер (35-3, 23 KO), в котором определится чемпион по версии IBF в супертяжелом весе и следующий соперник Усика.

Напомним, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей в первом поединке, который проходил в октябре 2024 года в Эр-Рияде. Тогда Артур стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой лично посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. К слову, после победы Бетербиев бросил вызов Усику, однако позже отказался от этой идеи.