Бетербієв — Бівол 2: онлайн-трансляція відкритих тренувань (відео)

Спортсмени покажуть свої навички на публіці

У середу, 19 лютого, абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) та його співвітчизник Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) проведуть відкриті тренування в рамках медіа-тижня шоу Бетербієв — Бівол 2. Також на ринг вийдуть інші боксери, які виступатимуть на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У прямому етері в Україні відкриті тренування учасників шоу Бетербієв — Бівол 2 покаже YouTube-канал DAZN Boxing, початок о 20:00 за київським часом. Бійці вийдуть на ринг та покажуть свої вміння, а також поспілкуються із пресою.

Пряма трансляція відкритих тренувань учасників шоу Бетербієв — Бівол 2

Медіатиждень шоу боксу Бетербієв — Бівол 2 стартував 18 лютого з церемонії прибуття боксерів.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Цей вечір боксу особисто відвідав голова Чечні Рамзан Кадиров. До речі, після перемоги Бетербієв кинув виклик українському чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усіку, проте пізніше відмовився від цієї ідеї.