Бетербиев - Бивол 2: онлайн-трансляция открытых тренировок (видео)

Спортсмены покажут свои навыки на публике

В среду, 19 февраля, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) и его соотечественник Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) проведут открытые тренировки в рамках медиа-недели шоу Бетербиев — Бивол 2. Также на ринг выйдут и другие боксеры, которые выступят на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В прямом эфире в Украине открытые тренировки участников шоу Бетербиев — Бивол 2 покажет YouTube-канал DAZN Boxing, начало в 20:00 по киевскому времени. Бойцы выйдут на ринг и покажут свои умения, а также пообщаются с прессой.

Прямая трансляция открытых тренировок участников шоу Бетербиев — Бивол 2

Медиа-неделя шоу бокса Бетербиев — Бивол 2 стартовала 18 февраля с церемонии прибытия боксеров.

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Этот вечер бокса лично посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. К слову, после победы Бетербиев бросил вызов украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику, однако позже отказался от этой идеи.