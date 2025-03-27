Украинец исполнил сложнейший прыжок на чемпионате мира и принес стране медаль (видео)

Сине-желтые улучшили прежнее достижение на этом уровне

В четверг, 27 марта, сборная Украины по лыжной акробатике завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Энгадине (Швейцария). Именно в этом виде спорта украинцы взяли единственную медаль на Олимпиаде-2020 в Пекине.

Сборная Украины (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский) показала второй результат (312,35 балла). Об этом сообщает "Телеграф".

Добавим, что украинцы с 4-м результатом отобрались в большой финал, в котором фристайлисты сделали по одной попытке. Котовский удачно выполнил сложнейший прыжок в лыжной акробатике – "Ураган", который принес команде 133 балла и "серебро" ЧМ. Победу на турнире отпраздновали американцы (344,63), "бронза" досталась швейцарцам (281,43).

Эта медаль стала пятой для Украины на этом уровне и второй для смешанных команд (в 2023 году украинцы выиграли "бронзу"). Кроме того, в индивидуальных соревнованиях серебряным призером в 2019 году становился Александр Абраменко, а Ольга Волкова (2011) и Анастасия Новосад (2019) брали "бронзу".

Напомним, в 2024 году олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр в лыжной акробатике Абраменко объявил о завершении карьеры. Он является самым титулованным украинским атлетом в зимних видах спорта.