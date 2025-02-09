Чісора провів найкращий бій у кар’єрі, двічі відправивши у нокдаун шведського гіганта (відео)

У вазі Усика пройшов великий бій

У суботу, 8 лютого, у Манчестері (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу зійшлися британець Дерек Чісора (36-13, 23 КО) та швед Отто Валлін (27-3, 15 КО).

Поєдинок завершився впевненою перемогою Чісори. Про це повідомляє "Телеграф".

Британець у 41 рік провів, мабуть, свій найкращий бій у кар’єрі. Попри статус аутсайдера, Дерек у кожному раунді виглядав краще за 34-річного гіганта. Чісора своїми потужними ударами щоразу розбивав захист опонента, а в 9-му та 12-му раунді "Війна" впустив опонента на канвас. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Дереку — 117-109, 114-112, 116-110.

Під час бою у Чісори не зупинялася кровотеча через розтин над оком. Через це він навіть міг програти.

На кону поєдинку стояло друге місце у рейтингу IBF, що в майбутньому може гарантувати його володарю чемпіонський бій. На цей час головним поясом в організації володіє британець Даніель Дюбуа, який у лютому має вперше захищати титул (проти новозеландця Джозефа Паркера).

До речі, Чісора був другим суперником українця Олександра Усика у гевівейті. У жовтні 2020 року Усик одноголосним рішенням суддів переміг "Війну".

Зазначимо, шоу Чісора — Валлін відвідав Тайсон Ф’юрі. Річ у тому, що на рингу виступав кузин "Циганського короля" Волтер Ф'юрі, який здобув перемогу за очками.

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року Усик переміг Ф’юрі у реванші. Тайсон не визнав поразки, а пізніше оголосив про завершення кар’єри. У першому поєдинку Кіт також був сильнішим за "Циганського короля".