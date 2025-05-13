"Шахтар" — "Динамо": онлайн відеотрансляція фіналу Кубка України

Команди розіграють трофей вперше за три сезони

У середу, 14 травня, у Житомирі на Центральному стадіоні відбудеться великий матч – фінал Кубка України-2025. У вирішальній грі на полі зійдуться флагмани вітчизняного футболу київське "Динамо" та донецький "Шахтар", який цього року провалився на внутрішній арені.

Пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" — "Динамо" буде доступна для безкоштовного перегляду на YouTube-каналі "УПЛ ТБ", початок гри – о 18:30 за київським часом. Про це повідомляє "Телеграф".

Пряма відеотрансляція фіналу Кубка України з футболу-2025

Передматчева студія фіналу Кубка України "Шахтар" – "Динамо"

Команди підходять до гри у різному настрої. Кияни практично гарантували собі чемпіонство, а от донеччани ризикують стати третіми в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). Додамо, що Гірники, якщо хочуть потрапити до Ліги Європи, а не до Ліги конференцій, зобов’язані перемагати Біло-Синіх. До речі, на цей час "Шахтар" є рекордсменом пів кількості перемог в Кубку України (14), у "Динамо" 13 перемог.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де безплатно дивитися матч "Шахтар" — "Динамо" по ТВ, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Динамо" у півфіналі Кубка України здолало "Буковину" з Першої ліги з рахунком 4:1. "Шахтар" своєю чергою насилу вибив з турніру "Полісся" (1:0).

Додамо, що у квітні Біло-Сині та Гірники провели репетицію фіналу, зігравши Класичне дербі в УПЛ. Матч, який проходив на "Арені Львів" завершився внічию з рахунком 2:2, що фактично вибило "Шахтар" із чемпіонських перегонів. У першому колі "Динамо" та "Шахтар" також зіграли внічию (1:1).