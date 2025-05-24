"Шахтар" втратив головного тренера у день народження клубу

Історія Маріно Пушича у "Шахтарі" завершена

"Шахтар" офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем. Це сталося одразу після матчу 30-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Руху" (1:1).

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря" у telegram. Разом із боснійцем донеччан залишає тренерський штаб.

"Дякуємо Маріно Пушичу та його асистентам за самовіддану та якісну роботу, найвищий рівень професіоналізму, особисту мужність і стійкість, за яскраві перемоги, титул і трофеї, красиві й незабутні емоції. Ваші імена та досягнення назавжди вписані в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну підтримку України й українців.

Бажаємо нових професійних звершень, красивих перемог і великих досягнень у майбутньому!" — йдеться у повідомленні.

Пушич очолив "Шахтар" 23 жовтня 2023 року. За цей час Гірники провели 71 матч, здобувши 44 перемоги, 13 нічиїх та 14 поразок із загальною різницею м’ячів 139-71. Разом із Маріно донецький клуб завоював два Кубки України та одне чемпіонство. Примітно, що Гірники залишилися без тренера у день свого народження. "Шахтарю" 24 травня виповнилося 89 років.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 не зумів вийти у плей-оф Ліги чемпіонів. В УПЛ Гірники посіли лише третє місце, при цьому донеччани виграли Кубок України. Раніше повідомлялося, що головним претендентом на посаду Пушича є турецький фахівець Арда Туран.