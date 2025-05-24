"Шахтер" потерял главного тренера в день рождения клуба

История Марино Пушича в "Шахтере" завершена

"Шахтер" официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марино Пушичем. Это произошло сразу после матча 30-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Руха" (1:1).

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера" в telegram. Вместе с боснийцем дончан покидает тренерский штаб.

"Спасибо Пушичу и его ассистентам за самоотверженную и качественную работу, высокий уровень профессионализма, личное мужество и стойкость, за яркие победы, титул и трофеи, красивые и незабываемые эмоции. Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю "Шахтера". Отдельное спасибо за активную поддержку Украины и украинцев.

Желаем новых профессиональных свершений, красивых побед и больших достижений в будущем!" — гласит сообщение.

Пушич возглавил "Шахтер" 23 октября 2023 года. За это время Горняки провели 71 матч, одержав 44 победы, 13 ничьих и 14 поражений с общей разницей мячей 139-71. Вместе с Марино донецкий клуб завоевал два Кубка Украины и одно чемпионство. Примечательно, что Горняки остались без тренера в день своего рождения. "Шахтеру" 24 мая исполнилось 89 лет.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В УПЛ Горняки заняли только третье место, при этом дончане выиграли Кубок Украины. Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост Пушича является турецкий специалист Арда Туран.