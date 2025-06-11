У Росії через полуницю підстрелили тренера під час матчу (відео)

Стрілець рятував полуницю від птахів, але влучив у тренера гостьової команди

У Єкатеринбурзі (РФ) під час матчу з хокею на траві постраждав тренер гостьової команди. У чоловіка вистрілили із пневматичної зброї.

Про це повідомляє telegram-канал Baza. За інформацією джерела, потерпілий відбувся синцем.

Інцидент стався у матчі місцевого ХК "Динамо-Будівельник" проти ХК "Динамо-Електросталь". У команді господарів повідомили, що у представника гостей поцілили випадково. Виявляється, що власник намету з полуницею, що знаходився поряд зі стадіоном, вирішив за допомогою пневматичної зброї відігнати птахів. У результаті одна з куль поцілила у тренера "Динамо-Електросталь", який знімав гру на вежі.

Гру на деякий час перервали. Власник намету втік після скоєного, його оголосили у розшук. На відео видно, як суддя через інцидент призупинив матч.

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