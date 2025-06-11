В России из-за клубники подстрелили тренера во время матча (видео)

Стрелок спасал клубнику от птиц, но попал в тренера гостевой команды

В Екатеринбурге (РФ) во время матча по хоккею на траве пострадал тренер гостевой команды. В мужчину выстрелили из пневматического оружия.

Об этом сообщает telegram-канал Baza. По информации источника, пострадавший отделался синяком.

Инцидент произошел в матче местного ХК "Динамо-Строитель" против ХК "Динамо-Электросталь". В команде хозяев сообщили, что в представителя гостей попали случайно. Оказывается, что владелец палатки с клубникой, которая находилась рядом со стадионом, решил с помощью пневматического оружия отогнать птиц. В итоге одна из пуль попала в тренера "Динамо-Электросталь", который снимал игру на вышке.

Игру на некоторое время прервали. Владелец палатки сбежал после содеянного, его объявили в розыск. На видео видно, как судья из-за инцидента приостановил матч.

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