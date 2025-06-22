Чемпіонат Європи з кікбоксингу-2025 не відбудеться у Молдові через вплив РФ

Депутат Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова підтримала скасування чемпіонату Європи з кікбоксингу у Молдові. Це сталося після того, як влада країни заборонила в’їзд російським спортсменам.

Відповідний коментар Журової наводить "Матч ТВ". За її словами, Міжнародна федерація кікбоксингу (WKF) вчинила правильно, скасувавши турнір через відсторонення росіян. До слова, у Молдові вважають, що Росія вступила в змову з WKF, після чого Федерація дозволила росіянам брати участь у міжнародних стартах із прапором та гімном.

— Це нагадує ситуацію, яка була з Вімблдоном, коли першого року не допускали наших тенісистів і організаторів було оштрафовано. Далі ніхто не обурювався, почали допускати у нейтральному статусі.

В історії з чемпіонатом Європи в Молдові міжнародна федерація проявила себе молодцем, жорстко відреагувала на усунення росіян і скасувала турнір.

— Де проводити турнір тепер?

— Краще на нейтральній території, наприклад, у Сербії, Угорщині, — сказала Журова.

Раніше колишня художня гімнастка збірної України Влада Нікольченко заявила, що не відмовиться від російської мови, адже розмовляла нею все життя. Таким чином, вона підіграла російській пропаганді. Напередодні спортсменка опинилася в епіцентрі мовного скандалу.