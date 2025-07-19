Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляція бою

Українець і британець визначать найкращого в суперважкому дивізіоні

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть об’єднавчий поєдинок.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію чемпіонського бою, початок о 19:30 за київським часом. Слідкувати за вечором боксу Усик — Дюбуа 2 можна у статті "Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляція вечора боксу".

Онлайн-трансляція бою Усик — Дюбуа 2 (оновлюється)

Що на кону бою Усик — Дюбуа 2

Усик знову поб'ється за титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті, проте цього разу він може стати дворазовим "абсолютом". Олександр уже давно застовпив за собою місце у Залі слави боксу, а ось 27-річний Дюбуа своєю чергою отримав шанс потрапити до історії. Для цього молодому британцю потрібно перемогти 38-річного українця.

Де і коли дивитися бій Усик — Дюбуа 2

Вечір боксу Усик — Дюбуа 2 покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться о 19:30 за київським часом із поєдинків раннього андеркарда. Головний бій розпочнеться не раніше 23.30. Додамо, що безкоштовна офіційна трансляція реваншу не планується.

Промо відео бою Усик — Дюбуа 2

Прогноз букмекерів на реванш Усик — Дюбуа 2

Букмекери вважають Усика беззаперечним фаворитом. Найімовірнішим результатом поєдинку аналітики називають перемогу Олександра технічним нокаутом (коефіцієнт 2,60). Трохи менш імовірною є перемога українця одноголосним рішенням (3,50). Шанси Дюбуа набагато гірші — 6,50 на перемогу технічним нокаутом та двозначні коефіцієнти на тріумф рішенням суддів та нокаутом. Проте шанси Даніеля значно зросли, порівняно з першим поєдинком.

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.