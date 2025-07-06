Дюбуа знову піде на підлість у бою з Усиком? Букмекери оцінили шанси

Британець у першому бою врізав українцеві нижче пояса

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться об’єднавчий бій між чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO). На кону поєдинку стоїть титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Букмекери приймають незвичайні ставки на бій Усик — Дюбуа 2. Наприклад, favbet оцінив ймовірність того, що в реванші одному з боксерів знімуть очко за удар нижче пояса.

Аналітики вважають, що ймовірність цього оцінюється коефіцієнтом 5,00 (20%). Додамо, що Усик — беззаперечний фаворит, на думку аналітиків. На тріумф Олександра можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,36. В той самий час успіх Даніеля менш ймовірний — коефіцієнт 4,00.

Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку букмекери вважають перемогу Усика технічним нокаутом (коефіцієнт 2,60). Трохи менш імовірною є перемога українця одноголосним рішенням (3,50). Говорячи про Дюбуа, фахівці вважають, що він може перемогти технічним нокаутом (6,50), інші варіанти тріумфу "Динаміту" менш вірогідні.

Нагадаємо, перший бій між боксерами завершився перемогою українця нокаутом, хоча не обійшлося без скандалу. "Динаміт" ударом нижче пояса відправив "Кота" на настил, щоправда, суддя не зарахував нокдаун. Усик довго приходив до тями, але продовжив "дуель" і нокаутував британця. Команда Дюбуа вважає, що рефері помилився, а Олександр програв поєдинок.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Додамо, що Усик напередодні припинив співпрацю із промоутером Олександром Красюком. Нещодавно стали відомі гонорари боксерів у другому поєдинку.