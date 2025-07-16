Усик — Дюбуа 2: коли і як дивитися бій в Україні

Супербій пройде на легендарній арені "Вемблі"

У суботу, 19 липня, у Лондоні пройде масштабний вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO).

В Україні реванш Усик — Дюбуа 2 можна подивитися на кількох платформах. Про це повідомляє "Телеграф".

Офіційні трансляції поєдинку Усик — Дюбуа 2 можна переглянути в Україні на медіасервісах Megogo та DAZN. Megogo покаже вечір боксу за участю українського чемпіона за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" (від 129 грн/місяць). Початок етеру на Megogo о 19:30 за київським часом. Головний бій вечора розпочнеться орієнтовно о 23:30.

DAZN покаже вечір боксу в Лондоні за системою PPV (Pay-per-view, плата за перегляд — Ред.). Вартість трансляції складає 830 грн. Безплатна офіційна трансляція поєдинку Усик — Дюбуа 2 не планується. Додамо, що ефір на DAZN розпочнеться також о 19:30.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса поклав Олександра на канвас, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Раніше повідомлялося, що Усик припинив співпрацю з промоутером перед реваншем з Дюбуа. До речі, Кіт та Динаміт зароблять космічні гроші за бій у Лондоні. Додамо, що букмекери віддають перевагу Олександру.