Усик — Дюбуа 2: букмекери змінили прогноз у день бою

Олександр є беззаперечним фаворитом другого бою

У суботу, 19 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF у гевівейті Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. Напередодні букмекери поновили прогноз на реванш.

Аналітики трохи "додали" шансів Усику. Про це повідомляє Favbet.

У день поєдинку фахівці дають на перемогу Усика коефіцієнт 1,28. Водночас успіх Дюбуа менш ймовірний — коефіцієнт 4,00. Примітно, що після медіа тижня шанси українця трохи зросли. Кілька днів тому букмекери давали на перемогу Олександра коефіцієнт 1,36. Додамо, що шанси "Динаміту" на успіх не змінилися

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.