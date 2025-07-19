Усик - Дюбуа 2: букмекеры изменили прогноз в день боя

Александр является безоговорочным фаворитом второго боя

В субботу, 19 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF в хевивейте Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. Накануне букмекеры обновили прогноз на реванш.

Аналитики немного "добавили" шансов Усику. Об этом сообщает Favbet.

В день боя специалисты дают победу Усика коэффициент 1,28. В то же время успех Дюбуа менее вероятен — коэффициент 4,00. Примечательно, что после медиа-недели шансы украинца немного выросли. Несколько дней назад букмекеры давали на победу Александра коэффициент 1,36. Добавим, что шансы "Динамита" на успех не изменились

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.