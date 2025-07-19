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"Тримайся так, як тримаємось ми!" Українські штурмовики підтримали Усика перед боєм (відео)

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Олександр Усик та Даніель Дюбуа Новина оновлена 19 липня 2025, 21:07
Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото Getty Images

Вечір боксу у Лондоні розпочався о 19:30 за Києвом

Українські військові висловили свою підтримку Олександру Усику напередодні бою з Даніелем Дюбуа. Бійці штурмових бригад записали відео, у якому сказали, що вболівають за українця.

Вони висловили слова підтримки та побажали успіху Олександру Усику. Зауважимо, що вечір боксу у Лондоні розпочався о 19:30 за Києвом, а от сам бій Усика та Дюбуа очікується після 23:30.

"Сашко, тримайся так, як тримаємось ми!", — кажуть у відео українські штурмовики. І додають: "Хай сьогодні у Лондоні майоріє переможний український прапор!".

До підтримки Усика долучились:

  • командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" майор Коваленко.
  • воїни 33-го окремого штурмового полку.
  • 214-й окремий штурмовий батальйон.
  • командир 33-й окремий штурмовий полк.
  • штурмовики 33-го окремого штурмового полку.
  • 5-та окрема штурмова київська бригада.
  • 210-й штурмовий.
  • 425-й окремий штурмовий полк.
  • 210-й окремий батальйон.

Бійці також сказали: "Пишаємось тим, що ти захищаєш синьо-жовтий прапор України. У кожному твоєму ударі сила народу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можна подивитись реванш Усик — Дюбуа 2. Усього декілька платформ транслюватимуть бій. До того ж безкоштовного показу вечора боксу не буде, для перегляду необхідно купувати підписку.

Теги:
#Лондон #Реванш #Олександр Усик #Даніель Дюбуа