"Тримайся так, як тримаємось ми!" Українські штурмовики підтримали Усика перед боєм (відео)

Вечір боксу у Лондоні розпочався о 19:30 за Києвом

Українські військові висловили свою підтримку Олександру Усику напередодні бою з Даніелем Дюбуа. Бійці штурмових бригад записали відео, у якому сказали, що вболівають за українця.

Вони висловили слова підтримки та побажали успіху Олександру Усику. Зауважимо, що вечір боксу у Лондоні розпочався о 19:30 за Києвом, а от сам бій Усика та Дюбуа очікується після 23:30.

"Сашко, тримайся так, як тримаємось ми!", — кажуть у відео українські штурмовики. І додають: "Хай сьогодні у Лондоні майоріє переможний український прапор!".

До підтримки Усика долучились:

командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" майор Коваленко.

воїни 33-го окремого штурмового полку.

214-й окремий штурмовий батальйон.

командир 33-й окремий штурмовий полк.

штурмовики 33-го окремого штурмового полку.

5-та окрема штурмова київська бригада.

210-й штурмовий.

425-й окремий штурмовий полк.

210-й окремий батальйон.

Бійці також сказали: "Пишаємось тим, що ти захищаєш синьо-жовтий прапор України. У кожному твоєму ударі сила народу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можна подивитись реванш Усик — Дюбуа 2. Усього декілька платформ транслюватимуть бій. До того ж безкоштовного показу вечора боксу не буде, для перегляду необхідно купувати підписку.