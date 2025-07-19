"Тримайся так, як тримаємось ми!" Українські штурмовики підтримали Усика перед боєм (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вечір боксу у Лондоні розпочався о 19:30 за Києвом
Українські військові висловили свою підтримку Олександру Усику напередодні бою з Даніелем Дюбуа. Бійці штурмових бригад записали відео, у якому сказали, що вболівають за українця.
Вони висловили слова підтримки та побажали успіху Олександру Усику. Зауважимо, що вечір боксу у Лондоні розпочався о 19:30 за Києвом, а от сам бій Усика та Дюбуа очікується після 23:30.
"Сашко, тримайся так, як тримаємось ми!", — кажуть у відео українські штурмовики. І додають: "Хай сьогодні у Лондоні майоріє переможний український прапор!".
До підтримки Усика долучились:
- командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" майор Коваленко.
- воїни 33-го окремого штурмового полку.
- 214-й окремий штурмовий батальйон.
- командир 33-й окремий штурмовий полк.
- штурмовики 33-го окремого штурмового полку.
- 5-та окрема штурмова київська бригада.
- 210-й штурмовий.
- 425-й окремий штурмовий полк.
- 210-й окремий батальйон.
Бійці також сказали: "Пишаємось тим, що ти захищаєш синьо-жовтий прапор України. У кожному твоєму ударі сила народу"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можна подивитись реванш Усик — Дюбуа 2. Усього декілька платформ транслюватимуть бій. До того ж безкоштовного показу вечора боксу не буде, для перегляду необхідно купувати підписку.