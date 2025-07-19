"Держись так, как держимся мы!" Украинские штурмовики поддержали Усика перед боем (видео)

Вечер бокса в Лондоне начался в 19:30 по Киеву

Украинские военные выразили свою поддержку Александру Усику в преддверии боя с Даниэлем Дюбуа. Бойцы штурмовых бригад записали видео, в котором сказали, что болеют за украинца.

Они выразили слова поддержки и пожелали успеха Александру Усику. Отметим, что вечер бокса в Лондоне начался в 19.30 по Киеву, а вот сам бой Усика и Дюбуа ожидается после 23.30.

"Саша, держись так, как держимся мы!", — говорят в видео украинские штурмовики. И добавляют: "Пусть сегодня в Лондоне развевается победный украинский флаг!".

К поддержке Усика присоединились:

командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" майор Коваленко.

воины 33-го отдельного штурмового полка.

214-й отдельный штурмовой батальон.

командир 33-й отдельный штурмовой полк.

штурмовики 33-го отдельного штурмового полка.

5-я отдельная штурмовая киевская бригада.

210-й штурмовой.

425-й отдельный штурмовой полк.

210-й отдельный батальон.

Бойцы также сказали: "Гордимся тем, что ты защищаешь сине-желтое знамя Украины. В каждом твоем ударе сила народа"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине можно посмотреть реванш Усик — Дюбуа 2. Всего несколько платформ будут транслировать бой. К тому же, бесплатного показа вечера бокса не будет, для просмотра необходимо покупать подписку.