Збірна Росії купила чомусь не російський тягач, а шведський

У Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) відреагували на розслідування Volvo про контрабанду вантажівки до РФ. Концерн напередодні повідомив, що дізнався, як їх новий тягач опинився у збірній Росії.

Член президії ФЛГР Сергій Крянін звинуватив автоконцерн у дискримінації. Про це повідомляє vseprosport.ru.

Коли відкриється перспектива участі в ОІ та етапах Кубка світу, наші спортсмени повинні мати найкраще. З цією позицією і виступала Олена Вяльбе (голова ФЛГР), з чим я повністю згоден. Щоб перемагати, потрібно користуватися кращим обладнанням, кращим екіпіруванням. З цією метою і було придбано цей автомобіль. А реакція Volvo – дискримінація, вони продовжують нагнітати атмосферу, щоб не пускати наших спортсменів. Це їхня думка, у нас вона інша. Ніхто й не очікував, що нас носитимуть на руках, але ми до цього готові. Сергій Крянін

У мережі лише посміялися зі слів Кряніна. Користувачі жартують, що російський спортивний функціонер дискредитує російський автопром.

Нагадаємо, скандал із тягачем спалахнув у травні 2025 року, коли в соцмережах ФЛГР з’явився пост про покупку вакс-вантажівки Volvo. Президент ФЛГР Олена Вяльбе зробила кілька фотографій на тлі трака. Volvo відразу почало розслідування, як їхня вантажівка опинилася в Росії, адже клієнтам компанії заборонено перепродувати машини в країни-агресори (РФ та Білорусь).

Нагадаємо, Вяльбе відома своєю підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Вона настільки любить "руський мір" і проклинає Захід, що одного разу запропонувала розбомбити центр Лондона. Це начебто допомогло б повернути російських лижників на міжнародні турніри. Пізніше вона вибачилася, проте зробила лише гірше.