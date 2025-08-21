Сборная России купила почему-то не российский тягач, а шведский

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отреагировали на расследование Volvo о контрабанде грузовика в РФ. Концерн накануне сообщил, что узнал, как их новый тягач оказался в сборной России.

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин обвинил автоконцерн в дискриминации. Об этом сообщает vseprosport.ru.

Когда откроется перспектива участия в ОИ и этапах Кубка мира, наши спортсмены должны будут иметь самое лучшее. С этой позицией и выступала [глава ФЛГР] Елена Вяльбе, с чем я полностью согласен. Чтобы побеждать, нужно пользоваться лучшим оборудованием, лучшей экипировкой. С этой целью и был приобретен этот автомобиль. А реакция Volvo – дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку, чтобы не пускать наших спортсменов. Это их мнение, у нас оно другое. Никто и не ожидал, что нас будут носить на руках, но мы к этому готовы. Сергей Крянин

В сети лишь посмеялись над словами Крянина. Пользователи шутят, что российский спортивный функционер дискредитирует российский автопром.

Напомним, скандал с тягачем разгорелся в мае 2025 года, когда в соцсетях ФЛГР появился пост о покупке вакс-грузовика Volvo. Президент ФЛГР Елена Вяльбе сделала несколько фотографий на фоне трака. Volvo тут же начало расследование, как их грузовик оказался в России, ведь клиентам компании запрещено перепродавать машины в страны-агрессоры (РФ и Беларусь).

Напомним, Вяльбе известна своей поддержкой президента РФ Владимира Путина. Она настолько любит "русский мир" и проклинает Запад, что однажды предложила разбомбить центр Лондона. Это якобы помогло бы вернуть российских лыжников на международные турниры. Позднее она извинилась, однако сделала только хуже.