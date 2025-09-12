У Шевченка відповіли на звинувачення у договірних матчах (відео)

В УАФ заявили, що проблем немає

Українська асоціація футболу (УАФ), президентом якої є Андрій Шевченко, прокоментувала скандал із договірними матчами в Україні. Напередодні відомий блогер та журналіст Ігор Бурбас назвав кілька поєдинків, які, на думку букмекерів, мали договірний характер.

Відповідний коментар УАФ наводить Tribuna. За інформацією джерела, в УЄФА не побачили жодних проблем із цими іграми.

Комітет з етики та чесної гри УАФ провів усі перевірки щодо матчів у штатному режимі, це відбувається після кожного туру. Вказані матчі також були на перевірці, оскільки в деяких з них були високі ставки, але вони пов’язані, скоріше, з не повністю коректними котируваннями букмекерів перед грою. За цими матчами було зроблено додаткові запити до компетентних офіційних організацій, у тому числі UEFA Integrity, жодних проблем з цими матчами ніким не було виявлено. УАФ

Зазначимо, Бурбас заявив, що під підозру букмекерів потрапили матчі УПЛ "Рух" — "Полтава", "Полтава" — "Зоря", гра Кубка України "Металіст 1925" — "Оболонь" та поєдинок Першої ліги "Лівий Берег" — "Прикарпаття".

Нагадаємо, колишній помічник головного тренера "Лівого Берега" Андрій Запорожан отримав тривалий бан від футбольної діяльності. Йому інкримінують спробу впливу на суддівську бригаду напередодні матчу першого кола УПЛ сезону 2024/25 "Рух" – "Лівий Берег" (1:0).