Укр

У Шевченко ответили на обвинения в договорных матчах (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Андрей Шевченко Новость обновлена 12 сентября 2025, 22:02
Андрей Шевченко. Фото УАФ

В УАФ заявили, что проблем никаких нет

Украинская ассоциация футбола (УАФ), президентом которой является Андрей Шевченко, прокомментировала скандал с договорными матчами в Украине. Накануне известный блогер и журналист Игорь Бурбас назвал несколько поединков, которые, по мнению букмекеров, имели договорной характер.

Соответствующий комментарий УАФ приводит Tribuna. По информации источника, в УЕФА не увидели никаких проблем с этими играми.

Комитет по этике и честной игре УАФ провел все проверки по матчам в штатном режиме, это происходит после каждого тура.

Указанные матчи также были на проверке, так как в некоторых из них были высокие ставки, но они связаны, скорее, с не полностью корректными котировками букмекеров перед игрой.

По этим матчам были сделаны дополнительные запросы в компетентные официальные организации, в том числе UEFA Integrity, никаких проблем с этими матчами никем не было обнаружено.

УАФ

Отметим, Бурбас заявил, что под подозрение букмекеров попали матчи УПЛ "Рух" — "Полтава", "Полтава" — "Заря", игра Кубка Украины "Металлист 1925" — "Оболонь" и поединок Первой лиги "Левый Берег" — "Прикарпатье".

Напомним, бывший помощник главного тренера "Левого Берега" Андрей Запорожан получил длительный бан от футбольной деятельности. Ему инкриминируют попытку влияния на судейскую бригаду в преддверии матча первого круга УПЛ сезона 2024/25 "Рух" – "Левый Берег" (1:0).

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #УАФ #Игорь Бурбас