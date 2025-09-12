У Шевченко ответили на обвинения в договорных матчах (видео)

Комитет по этике и честной игре УАФ провел все проверки по матчам в штатном режиме, это происходит после каждого тура.

Указанные матчи также были на проверке, так как в некоторых из них были высокие ставки, но они связаны, скорее, с не полностью корректными котировками букмекеров перед игрой.

По этим матчам были сделаны дополнительные запросы в компетентные официальные организации, в том числе UEFA Integrity, никаких проблем с этими матчами никем не было обнаружено.