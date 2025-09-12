У Шевченко ответили на обвинения в договорных матчах (видео)
В УАФ заявили, что проблем никаких нет
Украинская ассоциация футбола (УАФ), президентом которой является Андрей Шевченко, прокомментировала скандал с договорными матчами в Украине. Накануне известный блогер и журналист Игорь Бурбас назвал несколько поединков, которые, по мнению букмекеров, имели договорной характер.
Соответствующий комментарий УАФ приводит Tribuna. По информации источника, в УЕФА не увидели никаких проблем с этими играми.
Комитет по этике и честной игре УАФ провел все проверки по матчам в штатном режиме, это происходит после каждого тура.
Указанные матчи также были на проверке, так как в некоторых из них были высокие ставки, но они связаны, скорее, с не полностью корректными котировками букмекеров перед игрой.
По этим матчам были сделаны дополнительные запросы в компетентные официальные организации, в том числе UEFA Integrity, никаких проблем с этими матчами никем не было обнаружено.
Отметим, Бурбас заявил, что под подозрение букмекеров попали матчи УПЛ "Рух" — "Полтава", "Полтава" — "Заря", игра Кубка Украины "Металлист 1925" — "Оболонь" и поединок Первой лиги "Левый Берег" — "Прикарпатье".
Напомним, бывший помощник главного тренера "Левого Берега" Андрей Запорожан получил длительный бан от футбольной деятельности. Ему инкриминируют попытку влияния на судейскую бригаду в преддверии матча первого круга УПЛ сезона 2024/25 "Рух" – "Левый Берег" (1:0).