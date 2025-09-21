"Всесвіт не витримав і зламався": Супряга забив перший гол за 5 років (відео)

Українець не забивав 1824 дня

У неділю, 21 вересня, в українському футболі сталася знакова подія. У матчі 6-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) відзначився форвард "Епіцентру" Владислав Супряга.

Це сталося у Тернополі у поєдинку "Епіцентр" — "Кривбас". Про це повідомляє "Телеграф".

На 11-й хвилині зустрічі при рахунку 1:1 Супряга головою замкнув навіс партнера. Нападник невдало впав на газон і пошкодив руку, через що його замінили.

Ця подія викликала великий резонанс у футбольній спільноті, адже востаннє до цього Владислав забивав 23 вересня 2020 року. Тоді Супряга відзначився голом за "Динамо" у матчі відбору Ліги Європи 2020/21 проти "Гента" (2:1). Для нього це перший гол в офіційних поєдинках за 1824 дні.

У мережі зазначили, що українець зняв безгольове прокляття, проте йому все одно страшенно не щастить. Один із користувачів пожартував, що "Всесвіт не витримав цього і зламався".

Раніше півзахисник збірної України Георгій Судаков забив свій перший гол за "Бенфіку". Португальський клуб орендував українця на один сезон з обов’язковим викупом.