"Вселенная не выдержала и сломалась": Супряга забил первый гол за 5 лет (видео)

Украинец не забивал 1824 дня

В воскресенье, 21 сентября, в украинском футболе произошло знаковое событие. В матче 6-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) отличился форвард "Эпицентра" Владислав Супряга.

Это произошло в Тернополе в поединке "Эпицентр" — "Кривбасс". Об этом сообщает "Телеграф".

На 11-й минуте встречи при счете 1:1 Супряга головой замкнул навес партнера. Нападающий неудачно упал на газон и повредил руку, из-за чего его заменили.

Это событие вызвало большой резонанс в футбольной общественности, ведь в последний раз до этого Владислав забивал 23 сентября 2020 года. Тогда Супряга отметился голом за "Динамо" в матче отбора Лиги Европы 2020/21 против "Гента" (2:1). Для него это первый гол в официальных поединках за 1824 дня.

В сети отметили, что украинец снял безголевое проклятье, однако ему все равно чертовски не везет. Один из пользователей пошутил, что "Вселенная не выдержала этого и сломалась".

Ранее полузащитник сборной Украины Георгий Судаков забил свой первый гол за "Бенфику". Португальский клуб арендовал украинца на один сезон с обязательным выкупом.