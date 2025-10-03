"Сашо, на вихід": Шовковському дісталося за провал у єврокубках (відео)

Уболівальники на емоціях вимагають відставки тренера

Київське "Динамо" стартувало у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26 з поразки від "Крістал Пелас". Переможний гол англійці забили через дивні дії тренерського штабу Біло-Синіх.

Що потрібно знати

"Динамо" програло "Крістал Пелас" з рахунком 0:2

Англійський клуб відкрив рахунок, коли кияни грали вдесятьох

Шовковського розкритикували в мережі через пізню заміну травмованого гравця

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський довго ухвалював рішення про заміну захисника Тараса Михавка, через що кияни пропустили гол, граючи в меншості. Після поєдинку вболівальники масово розкритикували Шовковського через відтягування заміни, передає "Телеграф". Крім того, фанатів Біло-Синіх не влаштовують єврокубкові результати команди.

Зазначимо, спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму telegram-каналі розкритикував тренерський штаб "Динамо", який не одразу замінив Михавка після зіткнення та жахливого падіння.

Це наслідки відсутності сучасних тренінгів в українських клубах та збірних з надання допомоги на полі, які давно застосовують у Європі, але в українських реаліях — це поки що дуже рідко зустрічається. Дмитро Бабелюк

Дмитро Бабелюк висловився про ситуацію із заміною Михавка

Додамо, що Шовковський на пресконференції пояснив затримку із заміною Михавка.

На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий виходити на футбольне поле, тому й вийшло так, що дуже довго. І це зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м’яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити згодом, треба було робити вже зараз. Олександр Шовковський

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Крістал Пелас"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. 23 жовтня столичний клуб зіграє із турецьким "Самсунспором".

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".