"Ліверпуль" — "Ман Юнайтед": онлайн-трансляція матчу

Ліверпуль прийме великий матч

У неділю, 19 жовтня, відбудеться Північно-Західне дербі. У центральній грі 8-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) зустрінуться "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед".

"Ліверпуль" приймає "Ман Юнайтед"

Червоні – беззастережні фаворити зустрічі

Розсудить зустріч бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Ман Юнайтед". Початок гри о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Ліверпуль" — "Ман Юнайтед" (оновлюється)

Де дивитись матч "Ліверпуль" — "Ман Юнайтед"

У прямому етері в Україні суперматч "Ліверпуль" – "Ман Юнайтед" покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, а також медіаплатформа setantasports.com (вартість перегляду складає 109 грн/місяць). Крім того, гру можна переглянути на платформі Megogo за підпискою Megopack N+S (599 грн/місяць). Додамо, що зустріч відбудеться у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд".

Прогноз букмекерів на матч "Ліверпуль" — "Ман Юнайтед"

Мерсисайдці є беззастережними лідерами зустрічі. На успіх Червоних фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,63. Разом з тим тріумф Червоних Дияволів менш ймовірний — коефіцієнт 4,80. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги "Ліверпуля" у 59% проти 20% за МЮ.

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 219 разів. На рахунку "Ліверпуля" 73 перемоги, 61 поєдинок завершився внічию, 85 разів перемагав МЮ. Востаннє команди перетиналися між собою у січні 2025 року в АПЛ. Тоді манкуніанці дали бій Червоним – 2:2.

Турнірні розклади

"Ліверпуль" після 7 турів посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від "Арсеналу" на 1 очко. МЮ йде 10-м у першості.

Турнірна таблиця АПЛ

Нагадаємо, "Ліверпуль" також виступає у Лізі чемпіонів УЄФА. У першому турі мерсисайдці обіграли "Атлетіко". У другому турі Червоні програли "Галатасараю".