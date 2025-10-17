"Ливерпуль" - "Ман Юнайтед": онлайн-трансляция матча

Ливерпуль примет большой матч

В воскресенье, 19 октября, состоится Северо-западное дерби. В центральной игре 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" принимает "Ман Юнайтед"

Красные — безоговорочные фавориты встречи

Рассудит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — "Ман Юнайтед". Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" — "Ман Юнайтед" (обновляется)

Где смотреть матч "Ливерпуль" — "Ман Юнайтед"

В прямом эфире в Украине суперматч "Ливерпуль" — "Ман Юнайтед" покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, а также медиа-платформа setantasports.com (стоимость просмотра составляет 109 грн/месяц). Кроме того, игру можно посмотреть на платформе Megogo по подписке Megopack N+S (599 грн/месяц). Добавим, что встреча состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Прогноз букмекеров на матч "Ливерпуль" — "Ман Юнайтед"

Мерсисайдцы являются безоговорочными фаворитами встречи. На успех Красных специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,63. В то же время триумф Красных Дьяволов менее вероятен — коэффициент 4,80. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы "Ливерпуля" в 59%, против 20% за МЮ.

История встреч

Команды сыграли между собой 219 раз. На счету "Ливерпуля" 73 победы, 61 поединок завершился вничью, 85 раз побеждал МЮ. В последний раз команды пересекались между собой в январе 2025 года в АПЛ. Тогда манкунианцы дали бой Красным — 2:2.

Турнирные расклады

"Ливерпуль" после 7 туров занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего "Арсенала" на 1 очко. МЮ идет 10-м в первенстве.

Турнирная таблица АПЛ

Напомним, "Ливерпуль" также выступает в Лиге чемпионов УЕФА. В первом туре мерсисайдцы обыграли "Атлетико". Во втором туре Красные проиграли "Галатасараю".