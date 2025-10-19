Лобода "таємно" розважала росіян: хто такий Микита Хайкін, на весіллі якого виступила українка (відео)

Українська співачка виконала свій відомий хіт на приватному заході

Відома українська співачка Світлана Лобода потрапила у скандал. Українка виступила на весіллі воротаря збірної Росії з футболу Микити Хайкіна.

Що потрібно знати

Хайкін викликався до збірної Росії з футболу, але так і не зіграв за неї

Микита одружився з норвежкою Танею, весілля відбулося у Франції

Лобода виступила на заході

Про "таємний" виступ Лободи на весіллі Хайкіна повідомив блогер Богдан Беспалов у Instagram. За його словами, Світлана погодилася виступити на цьому заході з умовою, що кадри з нею не опублікують. Однак хтось вирішив оприлюднити цей випадок. У мережі спливло відео, на якому артистка виконала свій відомий хіт "40 градусів" під час весільної церемонії, що відбулася у Франції.

Лобода хотіла виступити по-тихому. Умовою було — жодних публікацій у соціальних мережах. Але завжди знайдуться ті, хто порушить договір. На мою думку, Світлана Лобода своїми свідомими діями чи ні вписується у пропагандистський штамп "не все так однозначно". Саме тому вона залишається чужою для власних громадян України. Богдан Беспалов

Хто такий Микита Хайкін

Хайкін — російський футболіст, воротар норвезького "Буде-Глімт". Викликався до збірної Росії, проте так і не заграв за неї. Нещодавно у мережі з’явилася інформація, що Микита хоче виступати за збірну Норвегії. Повідомляється, що на всі запити тренерського штабу збірної РФ щодо гри за національну команду Хайкін відповів відмовою.

Микитай Хайкін/Фото: Getty Images

Голкіпер відкрито виступив проти війни в Україні після початку повномасштабного вторгнення путінських військ. Проте він пишається російським паспортом і почувається "руським". Хайкін народився в Ізраїлі, крім того, у нього є паспорт громадянина Великої Британії.

У червні 2025 року Хайкін офіційно одружився з норвежкою Танею. Урочистість відбулася у жовтні у Французькій Рів’єрі. До речі, норвежка опублікувала фото з виступу Лободи у себе на сторінці в Instagram.

Микитай Хайкін з коханою Танею

Микитай Хайкін одружився з Танею

Світлана Лобода виступила на весіллі Микити Хайкіна

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії вважають, що лише політична воля президента США Дональда Трампа може допомогти РФ опинитися на чемпіонаті світу-2026.