Лобода "тайно" развлекала россиян: кто такой Никита Хайкин, на свадьбе которого выступила украинка (видео)

Украинская певица исполнила свой известный хит на частном мероприятии

Известная украинская певица Светлана Лобода угодила в скандал. Украинка выступила на свадьбе вратаря сборной России по футболу Никиты Хайкина.

Что нужно знать

Хайкин вызывался в сборную России по футболу, но так и не сыграл за нее

Никита женился на норвежке Тане, свадебное торжество состоялось во Франции

Лобода выступила на мероприятии

О "тайном" выступлении Лободы на свадьбе Хайкина сообщил блогер Богдан Беспалов в Instagram. По его словам, Светлана согласилась выступить на этом мероприятии, если кадры с ней не опубликуют. Однако кто-то решил придать огласке этот случай. В сеть утекло видео, на котором артистка исполнила свой известный хит "40 градусов" во время свадебной церемонии, состоявшейся во Франции.

Лобода хотела выступить по-тихому. Условием было — никаких публикаций в социальных сетях. Но всегда найдутся те, кто нарушит договор. По моему мнению, Светлана Лобода своими сознательными действиями или нет вписывается в пропагандистский штамп "не все так однозначно". Именно поэтому она остается чужой для собственных граждан в Украине. Богдан Беспалов

Кто такой Никита Хайкин

Хайкин — российский футболист, вратарь норвежского "Буде-Глимт". Вызывался в сборную России, однако так и не был заигран за нее. Недавно в сети появилась информация, что Никита хочет выступать за сборную Норвегии. Сообщается, что на все запросы тренерского штаба сборной РФ об игре за национальную команду Хайкин ответил отказом.

Никитай Хайкин/Фото: Getty Images

Голкипер открыто выступил против войны в Украине после начала полномасштабного вторжения путинских войск. Тем не менее он гордится российским паспортом и чувствует себя "русским". Хайкин родился в Израиле, кроме того у него есть паспорт гражданина Великобритании.

В июне 2025 года Хайкин официально женился на норвежке по имени Таня. Торжество состоялось в октябре во Французской Ривьере. К слову, норвежка опубликовала фото с выступления Лободы у себя на страничке в Instagram.

Никитай Хайкин с возлюбленной Таней

Никитай Хайкин женился на Тане

Светлана Лобода выступила на свадьбе Никиты Хайкина

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира-2026.