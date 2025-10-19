Лобода "тайно" развлекала россиян: кто такой Никита Хайкин, на свадьбе которого выступила украинка (видео)
Украинская певица исполнила свой известный хит на частном мероприятии
Известная украинская певица Светлана Лобода угодила в скандал. Украинка выступила на свадьбе вратаря сборной России по футболу Никиты Хайкина.
Что нужно знать
- Хайкин вызывался в сборную России по футболу, но так и не сыграл за нее
- Никита женился на норвежке Тане, свадебное торжество состоялось во Франции
- Лобода выступила на мероприятии
О "тайном" выступлении Лободы на свадьбе Хайкина сообщил блогер Богдан Беспалов в Instagram. По его словам, Светлана согласилась выступить на этом мероприятии, если кадры с ней не опубликуют. Однако кто-то решил придать огласке этот случай. В сеть утекло видео, на котором артистка исполнила свой известный хит "40 градусов" во время свадебной церемонии, состоявшейся во Франции.
Лобода хотела выступить по-тихому. Условием было — никаких публикаций в социальных сетях. Но всегда найдутся те, кто нарушит договор. По моему мнению, Светлана Лобода своими сознательными действиями или нет вписывается в пропагандистский штамп "не все так однозначно". Именно поэтому она остается чужой для собственных граждан в Украине.
Кто такой Никита Хайкин
Хайкин — российский футболист, вратарь норвежского "Буде-Глимт". Вызывался в сборную России, однако так и не был заигран за нее. Недавно в сети появилась информация, что Никита хочет выступать за сборную Норвегии. Сообщается, что на все запросы тренерского штаба сборной РФ об игре за национальную команду Хайкин ответил отказом.
Голкипер открыто выступил против войны в Украине после начала полномасштабного вторжения путинских войск. Тем не менее он гордится российским паспортом и чувствует себя "русским". Хайкин родился в Израиле, кроме того у него есть паспорт гражданина Великобритании.
В июне 2025 года Хайкин официально женился на норвежке по имени Таня. Торжество состоялось в октябре во Французской Ривьере. К слову, норвежка опубликовала фото с выступления Лободы у себя на страничке в Instagram.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира-2026.