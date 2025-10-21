"Самсунспор" — "Динамо": букмекери назвали ймовірний рахунок у матчі

Біло-сині підходять до гри у якості аутсайдер

У четвер, 23 жовтня, чемпіони України з футболу зіграють свій другий поєдинок у рамках основного етапу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Самсунспор" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" проведе гостьовий поєдинок із "Самсунспором" у Туреччині

Біло-сині – аутсайдери зустрічі

Аналітики назвали найімовірніший результат гри — 1:1

На думку букмекерів, київський клуб є аутсайдером зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність перемоги господарів у 47% проти 25% гостей. Додамо, що аналітики назвали рахунок 1:1 найімовірнішим результатом зустрічі (коефіцієнт 5,60).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Самсунспор" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Самсунспора" 1,99 — нічия 3,60 — перемога "Динамо" 3,90)

Bet365: (1,90 — 3,50 — 4,00)

Bwin: (1,93 — 3,30 — 3,60)

Гра "Самсунспор" — "Динамо" відбудеться в Самсуні (Туреччина) на стадіоні "Самсун Єні Ондокуз Майїс". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей матч у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбору кваліфікувалося в основний етап Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни стартували в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2).

У чемпіонаті України кияни перебувають на третій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".