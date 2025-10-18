"Динамо" знову зганьбилося в чемпіонаті України (відео)

Кияни невдало зіграли на рідному стадіоні

У суботу, 18 жовтня, "Динамо" провело гостьовий поєдинок 9 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Зорі". Поєдинок відбувся у Києві.

Що потрібно знати

"Зоря" приймала "Динамо" на стадіоні суперника

Команди обмінялися голами у 2 таймі

Кияни зіграли внічию вп’яте поспіль в УПЛ

Зустріч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася внічию з рахунком 1:1. Таким чином, Біло-Сині не можуть перемогти у першості України протягом 5 ігор поспіль. Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни володіли перевагою в ході всієї зустрічі, створили більше моментів, проте взяти 3 очки знову не вдалося. Столичний клуб вийшов уперед у другому таймі завдяки точному пострілу Віталія Буяльського. Під завісу зустрічі Філіп Будковський ударом головою зрівняв рахунок.

Примітно, що безпрограшна серія "Динамо" в УПЛ збільшилася до 41 гри, проте вболівальники киян не вважають це успіхом. Ба більше, користувачі називають цю серію ганебною через велику кількість нічиїх.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни встигли стартувати в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). 23 жовтня столичний клуб зіграє із турецьким "Самсунспором".

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".