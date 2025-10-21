"Самсунспор" - "Динамо": букмекеры назвали вероятный счет в матче

Бело-синие подходят к игре в качестве аутсайдера

В четверг, 23 октября, чемпионы Украины по футболу сыграют свой второй поединок в рамках основного этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Самсунспор" — "Динамо".

Что нужно знать

"Динамо" проведет гостевой поединок с "Самсунспором" в Турции

Бело-синие — аутсайдеры встречи

Аналитики назвали самый вероятный исход игры — 1:1

По мнению букмекеров, киевский клуб является аутсайдером встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность победы хозяев в 47% против 25% за гостей. Добавим, что аналитики назвали счет 1:1 самым вероятным исходом встречи (коэффициент 5,60).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Самсунспор" — "Динамо"

Favbet: (победа "Самсунспора" 1,99 — ничья 3,60 — победа "Динамо" 3,90)

Bet365: (1,90 — 3,50 — 4,00)

Bwin: (1,93 — 3,30 — 3,60)

Игра "Самсунспор" — "Динамо" состоится в Самсуне (Турция) на стадионе "Самсун Йени Ондокуз Майис". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот матч в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отбора квалифицировалось в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне стартовали в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2).

В чемпионате Украины киевляне находятся на третьей позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".