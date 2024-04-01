В Україні знову змінилися ціни на пальне: чи підтвердились песимістичні прогнози

Один із видів палива став дешевшим

На ринку палива в Україні останнім часом триває обговорення майбутнього підвищення акцизів, яке хочуть запровадити в Уряді, а також як це відобразиться на цінах на АЗС.

Експерти ринку палива поділилися на 2 табори. Наприклад, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі "Телеграфу" сказав, що глобального росту цін на пальне не буде, адже вони уже синхронізувались із зовнішнім ринком.

А президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук навпаки вважає, що українським водіям потрібно чекати підвищення цін на пальне у найближчій перспективі.

Як змінилися ціни на АЗС

Так що ж відбулось з паливним ринком протягом останніх днів березня та як скорегували ціни на стелах українських АЗС? Згідно з сайтом Minfin, ціни на АЗС зросли ще на кілька копійок. При чому на усі види палива, окрім автогазу.

Найбільше подорожчав бензин А-92 — він додав ще 19 копійок у вартості, що складає 0,375%. Таке здорожчання відбувалось і в минулі дні.

Бензин А-95 здорожчав на 8 копійок і тепер коштує 53,77 грн в середньому, дизель — на 11 копійок. Його вартість складає 54, 13 грн. Газ автомобільний став дешевшим на 1 копійку. "Телеграф" раніше розповідав, що відбувається на ринку автогазу в Україні і яка є причина його здорожчання.