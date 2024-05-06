Данина традиції чи дитячі витівки: в Україні влаштували автополиваний понеділок (відео)

У Тернополі підлітки влаштували безкоштовну автомийку

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначається Поливаний понеділок. Ще його називають Обливаним, Мокрим чи Водяним понеділком. Усе — через звичай обливати водою перехожих. Вважається, що якщо вас у цей день обіллють, матимете здоров’я та удачу на весь рік. Адже вода у цей день стає цілющою.

Саме тому у Тернополі діти та підлітки влаштували несподіване шоу для водіїв. Замість того, щоб поливати один одного, вони спритно поливали машини, які проїжджали повз. Які веселощі! А водії у відповідь сигналили — чи то від радощів, чи то від роздратування. Відповідний відеозапис опубліковано на каналі "Труха Тернопіль".

Традиція Поливаного понеділка

Нагадаємо, що цей звичай набагато більше поширений на заході України, ніж на решті її території. Вулицями міст, містечок та сіл бігають діти з пляшками чи навіть відрами, у пошуках жертви, яку треба підмочити. Особливо популярними у ці дні стають місця з колонками, річками, озерами чи фонтанами. А у старовину цього свята не могли дочекатись, адже парубок повинен був найсильніше намочити дівчину, яка йому подобалось. Тож Поливаний понеділок був неабияким приводом для залицянь. А якщо молодиця приходила додому суха після такої забави, це вважалось ганьбою.

Звичай походить ще з язичницьких часів, коли люди вірили, що весняне купання спричинить дощі, які дозволять вирости хорошому врожаю. Обливали не лише себе і родичів з друзями, але й худобу.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що поляк голосно скаржився на танки "для бандерівців", через які перекрили трасу. Він називав українців різними образливими словами і лаявся.