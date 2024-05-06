Дань традиции или детские проделки: в Украине устроили автообливной понедельник (видео)

В Тернополе подростки устроили бесплатную автомойку

Сегодня, 6 мая, в Украине отмечается Обливной понедельник. Еще его называют Мокрым или Водяным понедельником. Все — из-за традиции обливать водой прохожих. Считается, что если вас в этот день обольют, будете иметь здоровье и удачу на весь год. Ведь вода в этот день становится целебной.

Поэтому в Тернополе дети и подростки устроили неожиданное шоу для водителей. Вместо того, чтобы поливать друг друга, они ловко поливали проезжавшие мимо машины. Какое веселье! А водители в ответ сигналили — то ли от радости, то ли от раздражения. Соответствующая видеозапись опубликована на канале " Труха Тернополь ".

Традиция глазурованного понедельника

Напомним, что этот обычай гораздо больше распространен на западе Украины, чем на остальной территории. По улицам городов, городков и сел бегают дети с бутылками или даже ведрами, в поисках жертвы, которую нужно подмочить. Особенно популярны в эти дни становятся места с колонками, реками, озерами или фонтанами. А в старину этого праздника не могли дождаться, ведь парень должен был как можно сильнее намочить нравившуюся ему девушку. Обливанный понедельник был поводом для ухаживания. А если молодая женщина приходила домой сухая после такой забавы, это считалось позором.

Обычай происходит еще с языческих времен, когда люди верили, что весеннее купание приведет к дождям, которые позволят вырасти хорошему урожаю. Обливали не только себя и родственников с друзьями, но и скот.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что поляк громко жаловался на танки "для бандеровцев", из-за которых перекрыли трассу. Он называл украинцев разными оскорбительными словами и ругался.