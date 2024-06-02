Цей продукт з холодильника замінить найдорожчі засоби для полірування фар: засяють як нові

Цей продукт ще й коштує копійки

Сучасні автомобілісти знають, що прозорі та чисті фари – це не тільки про естетику, але й про безпеку на дорозі. Однак дорогі засоби для полірування не завжди доступні, і тут на допомогу приходять звичайні продукти з холодильника. Ви не повірите, але саме цитрус може стати вашим найкращим другом у боротьбі з тьмяними фарами.

Річ у тім, що лимонна кислота, яка міститься в лимоні, ефективно розчиняє бруд і наліт. Ця властивість широко використовується в засобах для чищення, і тепер її можна застосувати і для автомобільних фар.

Ось простий та дієвий спосіб, як за допомогою лимона зробити фари вашого авто блискучими та ніби наполірованими.

Як відполірувати фари

Ретельно помийте фари від бруду та пилу звичайною водою. Це дозволить лимону діяти ефективніше. Розріжте лимон навпіл і ретельно протріть поверхню фари. Кислота розчинить наліт і зніме забруднення. Особливо ефективно це працює на пластикових фарах, які з часом мутніють. Після обробки лимоном зачекайте кілька хвилин і змийте залишки соку чистою водою. Далі — витріть насухо м'якою ганчіркою, щоб не було розводів. Якщо хочете досягти ще кращого ефекту, можна додатково використати харчову соду. Змішайте її з невеликою кількістю води до отримання пасти, нанесіть на фари і злегка протріть, потім змийте водою.

Всього кілька хвилин, і ваші фари виглядають як нові! Лимонна кислота не тільки ефективно видаляє наліт, але й надає поверхні свіжого вигляду. Це простий і доступний спосіб, який можна застосувати в домашніх умовах без додаткових витрат.

Раніше "Телеграф" писав, як не треба мити машину влітку. Кожен другий водій припускається помилок при мийці авто у спекотну погоду.