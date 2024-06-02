Цей продукт з холодильника замінить найдорожчі засоби для полірування фар: засяють як нові
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Цей продукт ще й коштує копійки
Сучасні автомобілісти знають, що прозорі та чисті фари – це не тільки про естетику, але й про безпеку на дорозі. Однак дорогі засоби для полірування не завжди доступні, і тут на допомогу приходять звичайні продукти з холодильника. Ви не повірите, але саме цитрус може стати вашим найкращим другом у боротьбі з тьмяними фарами.
Річ у тім, що лимонна кислота, яка міститься в лимоні, ефективно розчиняє бруд і наліт. Ця властивість широко використовується в засобах для чищення, і тепер її можна застосувати і для автомобільних фар.
Ось простий та дієвий спосіб, як за допомогою лимона зробити фари вашого авто блискучими та ніби наполірованими.
Як відполірувати фари
- Ретельно помийте фари від бруду та пилу звичайною водою. Це дозволить лимону діяти ефективніше.
- Розріжте лимон навпіл і ретельно протріть поверхню фари. Кислота розчинить наліт і зніме забруднення. Особливо ефективно це працює на пластикових фарах, які з часом мутніють.
- Після обробки лимоном зачекайте кілька хвилин і змийте залишки соку чистою водою. Далі — витріть насухо м'якою ганчіркою, щоб не було розводів.
- Якщо хочете досягти ще кращого ефекту, можна додатково використати харчову соду. Змішайте її з невеликою кількістю води до отримання пасти, нанесіть на фари і злегка протріть, потім змийте водою.
Всього кілька хвилин, і ваші фари виглядають як нові! Лимонна кислота не тільки ефективно видаляє наліт, але й надає поверхні свіжого вигляду. Це простий і доступний спосіб, який можна застосувати в домашніх умовах без додаткових витрат.
Раніше "Телеграф" писав, як не треба мити машину влітку. Кожен другий водій припускається помилок при мийці авто у спекотну погоду.