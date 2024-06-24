Наслідки будуть невтішні: чому не можна залишати каміння у протекторі шин

Що може статися, якщо вчасно не виймати камінці з протектора шин

Кожен водій рано чи пізно помічає в протекторі своїх шин невеликі камінці. Однак не всі усвідомлюють, наскільки небезпечним вони можуть, якщо просто залишити їх в протекторі.

Але такі камінці шкодять не лише вашим протекторам: на великій швидкості вони можуть вилетіти та розбити вітрове скло сусідньої машини. Ось чому важливо регулярно перевіряти шини та вчасно видаляти будь-які сторонні предмети.

Поступове пошкодження шини

Коли камінець застряє в протекторі шини, він поступово проникає все глибше, пошкоджуючи внутрішні шари. Це може призвести до витоку повітря, розриву або навіть повної непридатності шини. Особливо небезпечно, коли такі пошкодження відбуваються на високій швидкості.

Ризик аварії

Пошкоджена шина може призвести до втрати автомобілем керованості, особливо на високих швидкостях. Це значно підвищує ризик аварії, загрожуючи безпеці водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Пошкодження датчиків тиску в шинах

Деякі сучасні автомобілі оснащені датчиками контролю тиску в шинах. Застряглі в протекторі предмети можуть пошкодити ці датчики, що призведе до некоректної роботи системи та помилкових попереджень

Дисбаланс коліс

Якщо не видаляти забруднення та вкраплення з протектора перед балансуванням коліс, майже гарантовано виникне дисбаланс. Це може призвести до вібрації елементів підвіски, прискореного зносу шин та погіршення керованості автомобіля на високих швидкостях.

Поради щодо запобігання пошкодженню шин

Ось кілька простих кроків, які допоможуть уникнути проблем, пов'язаних із камінцями в протекторі шин:

1.Регулярно перевіряйте стан шин, особливо після їзди по бездоріжжю. Уважно оглядайте протектор і видаляйте будь-які сторонні предмети. Слідкуйте за тиском у шинах та підтримуйте його на рекомендованому рівні. Замінюйте шини, коли протектор зношується до критичного рівня.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно продовжити термін служби своїх шин та уникнути небезпечних ситуацій на дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати "тихі" шини відомих марок. Звертайте увагу на маркування шин – виробники часто позначають тихі моделі спеціальними символами.