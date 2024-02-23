На такий вайб Путін нездатний: Зеленському в інтерв’ю "допомагав" котик (відео)

Інтерв’ю записувалося у Харківській області

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю провідному Fox News Брету Байєру, запис відбувався за 5 км від фронту на Куп’янському напрямку, чути звуки бою, а в стелі — дірка. Це становить дуже разючий контраст із главою Кремля Володимиром Путіним, який при своїх "виходах у світ" оточений пафосом та великою кількістю охорони.

Цікаво, що давати інтерв’ю Зеленському "допомагали" котики. Один терся об його ноги, другий — бігав поруч. Відповідні відео публікують у Telegram-каналі "Реальна війна".

"Зеленський разом із товстеньким котиком давали інтерв’ю каналу Fox News. Такий був незвичайний бекстейдж інтерв’ю нашого президента. Це саме той вайб, на який не здатний старий кремлівський маразматик", — підписано кадри.

Водночас, далеко від владних кабінетів Зеленський говорив про дуже важливі речі. Він розповів, коли, на його думку, закінчиться війна і про те, які втрати ЗСУ. Також президент говорив, чому він звільнив з посади головнокомандувача Валерія Залужного та про новий контрнаступ.

А тим часом Путін, як розповідав "Телеграф", знову оскандалився жестом, схожим на фашистську "зигу". Він зобразив дещо дуже схоже 21 лютого на відкритті Ігор майбутнього в Казані. Так диктатор вирішив привітати учасників.