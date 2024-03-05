Працівники ТЦК почали використовувати бодікамери, а квартирами вже не ходять: подробиці

У ТЦК розповіли ще про один метод оповіщення, до якого почали вдаватися частіше

У рамках мобілізації населення, що триває, співробітники ТЦК на Полтавщині практично перестали ходити за місцем проживання громадян, оскільки в цьому немає сенсу. Перевіряють документи на вулицях. Багато військовослужбовців почали використовувати бодікамери.

Про це сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Для чого проводиться зйомка він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, вручення повісток за місцем проживання від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було основним способом оповіщення військовозобов’язаних про їхній виклик для уточнення даних. У мирний час навіть призовників викликали на призовні пункти. Майор зазначив, що "деякі ховалися від призову на термінову службу — не відчиняли двері, рідні казали, що такий тут не проживає тощо". Наразі, за його словами, велика кількість людей проживає не за місцем реєстрації. Їхні дані давно не оновлювалися.

"Ок, людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК та СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо. До речі, наші представники почали використовувати бодікамери", — пояснив Роман Істомін.

Така зйомка, за словами майора, потрібна, щоб у разі конфлікту він був зафіксований з обох сторін. Так маніпуляцій буде менше.

Істомін уточнив, що перевіряють документи на вулицях Полтави люди з числа військовослужбовців ЗСУ (а ТЦК та СП є структурним підрозділом ЗСУ), наділені відповідними повноваженнями військовим комендантом.

Він також розповів ще про один метод оповіщення, якого почали вдаватися частіше. Це передача розпоряджень (порядків) на підприємства, які керівник вручає своїм підлеглим. За його словами, органи влади беруть активнішу участь у цьому процесі.

Повний текст інтерв’ю з Романом Істоміним читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Багато потрібний лише поштовх, щоб іти захищати Україну": майор про рекрутинг, конфлікти з цивільними та бодікамерами в ТЦК .

Раніше "Телеграф" розповів, чи прибере електронний облік проблеми з мобілізацією.