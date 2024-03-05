Работники ТЦК начали использовать бодикамеры, а по квартирам уже не ходят: подробности

В ТЦК рассказали еще об одном методе оповещения, к которому стали прибегать чаще

В рамках продолжающейся мобилизации населения сотрудники ТЦК на Полтавщине практически перестали ходить по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах. Многие военнослужащие начали использовать бодикамеры.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Для чего ведется съемка он рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, вручение повесток по месту жительства с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было основным способом оповещения военнообязанных об их вызове для уточнения данных. В мирное время так даже призывников вызывали на призывные пункты. Майор отметил, что "некоторые прятались от призыва на срочную службу — не открывали двери, родные говорили, что такой здесь не проживает и тому подобное". Сейчас, по его словам, большое количество людей проживают не по месту регистрации. Их данные давно не обновлялись.

"Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП на дому, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т. д… Кстати, наши представители начали использовать бодикамеры", — пояснил Роман Истомин.

Такая съемка, по словам майора, нужна чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон. Так манипуляций будет меньше.

Истомин уточнил, что проверяют документы на улицах Полтавы люди из числа военнослужащих ВСУ (а ТЦК и СП является структурным подразделением ВСУ), наделенные соответствующими полномочиями военным комендантом.

Он также рассказал еще об одном методе оповещения, к которому стали прибегать чаще. Это передача распоряжений (повесток) на предприятия, которые руководитель вручает своим подчиненным. По его словам, органы власти более активно участвуют в этом процессе.

Полный текст интервью с Романом Истоминым читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Многим нужен только толчок, чтобы идти защищать Украину": майор о рекрутинге, конфликтах с гражданскими и бодикамерах в ТЦК.

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