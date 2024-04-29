Жертви знали свого вбивцю? Нові подробиці вбивства українських військових у Німеччині

Підозрюваний не чинив опір при затриманні

Справу про вбивство у Німеччині українських військових розслідує Баварське центральне управління по боротьбі з екстремізмом і тероризмом. Водночас у німецькій поліції поки не можуть прокоментувати мотиви підозрюваного у вбивстві.

Про це пише SPIEGEL з посиланням на прокуратуру Мюнхена. Там зазначили, що на цей час не можна виключити політичну мотивацію злочину.

Згідно з інформацією видання, слід привів поліцію до квартири ймовірного злочинця того ж вечора, який був виявлений у стані сильного алкогольного сп’яніння та без опору дозволив себе заарештувати. За інформацією поліції, йдеться про 57-річного росіянина. У неділю на нього видали ордер на арешт.

Прессекретар поліції сказав, що офіційні особи наразі не мають доказів політичного підґрунтя, таких як "різні думки щодо агресивної війни Росії проти України". Також зазначається, що, ймовірно, чоловіки були знайомі. Як сказав міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн, є свідки, які бачили чоловіків разом раніше.

"Чи були українські військові під час злочину також п'яними, невідомо. За даними поліції, ймовірний злочинець заявив, що чоловіки посварилися", — пише видання.

Нагадаємо, у баварському містечку Мурнау 57-річний громадянин Росії напав на двох українців з ножем. 36-річний чоловік помер на місці, а 23-річний — у лікарні. Підозрюваного у подвійному вбивстві вже затримали.

Убитими українцями були військовослужбовці. У Німеччині вони проходили реабілітацію.