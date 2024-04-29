Жертвы знали своего убийцу? Новые подробности убийства украинских военных в Германии

Подозреваемый не сопротивлялся при задержании

Дело об убийстве в Германии украинских военных расследует Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом. В то же время в немецкой полиции пока не могут прокомментировать мотивы подозреваемого в убийстве.

Об этом пишет SPIEGEL со ссылкой на прокуратуру Мюнхена. Там отметили, что в настоящее время нельзя исключить политическую мотивацию преступления.

Согласно информации издания, след привел полицию в квартиру предполагаемого преступника в тот же вечер, который был обнаружен в состоянии сильного алкогольного опьянения и без сопротивления позволил себя арестовать. По информации полиции, речь идет о 57-летнем россиянине. В воскресенье на него выдали ордер на арест.

Пресс-секретарь полиции сказал, что у официальных лиц пока нет доказательств политической подоплеки, таких как "разные мнения относительно агрессивной войны России против Украины". Также отмечается, что мужчины, вероятно, были знакомы. Как сказал министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн, есть свидетели, которые видели мужчин вместе раньше.

"Были ли украинские военные во время преступления также пьяными, неизвестно. По данным полиции, вероятный преступник заявил, что мужчины поссорились", — пишет издание.

Напомним, в баварском городке Мурнау 57-летний гражданин России напал на двух украинцев с ножом. 36-летний мужчина скончался на месте, а 23-летний — в больнице.

Убитыми украинцами были военнослужащие. В Германии они проходили реабилитацию.