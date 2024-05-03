"Це офіційне попередження": у Кремлі істерика через натяки на удар по Кримському мосту, погрожують Заходу

Це "офіційне попередження"

На тлі почастішання натяків на удар по Кримському мосту, в Кремлі почалася справжня істерика. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже погрожує "ударом відплати".

Її слова цитують російські пропагандисти. Захарова виступила з "офіційним попередженням", чомусь, до Вашингтона, Лондона та Брюсселя.

"Москва попереджає Вашингтон, Лондон і Брюссель, що будь-які агресивні дії проти Криму приречені на провал і отримають удар відплати", — заявила речниця МЗС РФ Захарова.

Нагадаємо, що лише вчора, 2 травня, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця потролив росіян за Кримський міст. Він опублікував картинку з різними типами різних мостів, а Керченському залишив порожнє місце.

А тиждень тому ексміністр закордонних справ Литви, а нині посол країни у Швеції Лінас Лінкявічюс теж пожартував про знищення Кримського мосту. Він опублікував картинку із запуском ракет та мостом з підписом "Якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час".

Варто зазначити, що у Кремлі зараз багато приводів для істерик. Так, наприклад, лише сьогодні вранці прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав заяви Кемерона (про можливість завдання ударів по РФ британською зброєю) "дуже небезпечними". Також там не дають спокою слова Макрона про війська в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Захарова пригрозила французам відмовою від коньяку та нагадала про взяття Парижа.